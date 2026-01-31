Sancaktepe'de İki Yeni "Yuvamız Sancaktepe" Merkezi Açıldı

Sancaktepe Belediyesi iki yeni "Yuvamız Sancaktepe" merkezini Merve (71 öğrenci) ve Osmangazi (161 öğrenci) mahallelerinde hizmete açtı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:33
Sancaktepe'de İki Yeni "Yuvamız Sancaktepe" Merkezi Hizmete Girdi

Sancaktepe Belediyesi, okul öncesi çağındaki çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışan annelere destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Yuvamız Sancaktepe" projelerine iki yeni nokta daha ekledi.

Merkezlerin özellikleri

Merve Mahallesi'nde açılan Yuvamız Sancaktepe, 750 metrekare kapalı alan üzerinde kuruldu ve 71 öğrenciye hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Osmangazi Mahallesi'nde hizmete giren merkez ise 1.042 metrekare kapalı alana sahip olup 161 öğrenci kapasitesiyle faaliyet gösterecek.

Açılışta konuşanlar

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sancaktepelilere ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz. Bugün de iki tane yuvamız Sancaktepe kreşini hizmete açıyoruz; birisi Merve Mahallesi’nde, birisi de hemen yanı başında bulunan Osmangazi Mahallesi kreşimiz. Göreve geldiğimizde beş kreşimiz vardı, üç tanesinin de inşaatı devam ediyordu; onları tamamladık, hizmete açtık. 2024 yılında bugün 14. kreşimizi hizmete açacağız. Üç kreşimizin inşaat çalışması devam ediyor, birkaç ay içinde bitecek. Yeni kreşimizin ve özellikle Sarıgazi Mahallesi ve Hilal Mahallesi’nde kreşimiz yok; bu iki mahallemizde kreş inşaatını çok yakın zamanda başlayacağız."

Başkan Yeğin ayrıca, ilçenin güncel kreş sayıları hakkında bilgi vererek, "Sancaktepe şu an Türkiye’de en fazla kamu kreşinin olduğu ilçe" dedi ve 14 Sancaktepe Belediyesi kreşi ile 11 Büyükşehir Belediyesi kreşini işaret etti; yeni inşaatlarla toplam sayıyı 30’un üzerine çıkaracaklarını belirtti. Konuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, törende "Sancaktepe Belediyemiz tarafından hayata geçirilen 2 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi, İstanbul’umuza ve evlatlarımıza hayırlı uğurlu olsun. En güzel yapılan yatırım evlatlarımıza yapılan yatırımdır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise katılım sıklığına değinerek, "Her ay Sancaktepe’ye geliyorum, yerel yönetimlerden sorumlu yöneticiniz olarak şunu söylüyorum; en başarılı belediye başkanımız Sancaktepe Belediye Başkanımız" dedi.

Yeni açılan merkezler, belediyenin okul öncesi eğitim yatırımlarını genişletme hedefinin bir parçası olarak hizmete alındı ve Sancaktepe'de ailelere ve çocuklara sunulan imkanları artırmayı amaçlıyor.

