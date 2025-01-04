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Irak'ın Kuzeyinde 10 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:15
Irak'ın Kuzeyinde 10 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Hakurk ve Gara bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri yer aldı.

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