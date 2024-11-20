Irak'ın Kuzeyinde 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!" mesajı paylaşıldı. Ayrıca, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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