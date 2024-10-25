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Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı: 30 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki operasyonlarında 30 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 16:35
Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı: 30 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedeflerine Hava Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarında önemli sonuçlar elde edildi.

Hedefler ve Sonuçlar

Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar bölgelerine gerçekleştirilen hava operasyonlarında toplam 34 terör hedefine yönelik saldırılar düzenlendi. İlk belirlemelere göre, operasyonda PKK mensubu 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu hava harekatları, terör örgütüne karşı yürütülen mücadele çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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