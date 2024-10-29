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Irak’ın Kuzeyinde İki PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 16:09
Irak’ın Kuzeyinde İki PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

İki PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında iki PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Operasyonun Önemi

Bu gelişme, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Irak'ın kuzeyindeki bölge, PKK'nın etkin olduğu alanlardan biri olarak biliniyor.

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