Irak'ın kuzeyinde operasyon: Büyük silah deposu bulundu!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyü yakınlarında gerçekleştirilen operasyonda önemli bir başarı elde edildiğini duyurdu. Kahraman komandolarımızın arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Silahlar ve Mühimmatlar

Kahraman komandolarımızın keşfettiği sığınakta bulunan malzemeler arasında 3 adet 40 mm Bombaatar Silahı, 1 adet Doçka Makineli Tüfek ve Namlusu, 68 adet Taarruz Tipi El Bombası, 10 adet Savunma El Bombası, 7 adet Sis Bombası, 5 adet El Yapımı El Bombası, 13 adet Antipersonel Mayısın, 8 adet Bombaatar Mühimmatı, 7 adet Antitank Roket Mühimmatı, 23 adet Antipersonel Roket Mühimmatı, 5 adet Havan Mühimmatı, 1 adet 122 mm Top Mühimmatı, 30 adet 20 mm Top Mühimmatı, çeşitli kalibrelerde 5.56 mm, 7.62 mm, 12.7 mm mühimmat, 4 adet Hassas Başlık, 1 adet PKMS Makineli Tüfek Namlusu, 1 adet Monte Hamili, ve 1 adet Keskin Nişancı Tüfeği Susturucu bulunmaktadır. Ayrıca sığınakta tıbbi ve gıda malzemeleri de bulunmuştur.