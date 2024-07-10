Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Irak'ın kuzeyinde operasyon: Büyük silah deposu bulundu!

Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyü yakınlarında gerçekleştirilen operasyonda Türk komandoları, büyük bir silah ve mühimmat deposu keşfetti.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 18:10
Irak'ın kuzeyinde operasyon: Büyük silah deposu bulundu!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyü yakınlarında gerçekleştirilen operasyonda önemli bir başarı elde edildiğini duyurdu. Kahraman komandolarımızın arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Silahlar ve Mühimmatlar

Kahraman komandolarımızın keşfettiği sığınakta bulunan malzemeler arasında 3 adet 40 mm Bombaatar Silahı, 1 adet Doçka Makineli Tüfek ve Namlusu, 68 adet Taarruz Tipi El Bombası, 10 adet Savunma El Bombası, 7 adet Sis Bombası, 5 adet El Yapımı El Bombası, 13 adet Antipersonel Mayısın, 8 adet Bombaatar Mühimmatı, 7 adet Antitank Roket Mühimmatı, 23 adet Antipersonel Roket Mühimmatı, 5 adet Havan Mühimmatı, 1 adet 122 mm Top Mühimmatı, 30 adet 20 mm Top Mühimmatı, çeşitli kalibrelerde 5.56 mm, 7.62 mm, 12.7 mm mühimmat, 4 adet Hassas Başlık, 1 adet PKMS Makineli Tüfek Namlusu, 1 adet Monte Hamili, ve 1 adet Keskin Nişancı Tüfeği Susturucu bulunmaktadır. Ayrıca sığınakta tıbbi ve gıda malzemeleri de bulunmuştur.

İLGİLİ HABERLER

Promosyon rekoru kırıldı! Tek seferde karşılıksız 60 bin lira ödenecek

Akaryakıt fiyatları füze gibi uçtu! Benzin, motorin, otogazda illallah ettiren zam

Beklenen müjde şimdi geldi! Emeklilere tek seferlik maaşa ek 10.000 TL sürpriz ödeme

Bankalarda promosyon rakamı değişti! İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, ING'de şok rakamlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bankalarda promosyon rakamı değişti! İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, ING'de şok rakamlar

Beklenen müjde şimdi geldi! Emeklilere tek seferlik maaşa ek 10.000 TL sürpriz ödeme

En az ilkokul mezunları dikkat! Bu kadrolara kadın erkek devlet işçisi alınacak

Sabun, vücut spreyi, makyaj malzemeleri geliyor! BİM 10 Temmuz aktüel ürünlerini görmeyen bin pişman

Akaryakıt fiyatları füze gibi uçtu! Benzin, motorin, otogazda illallah ettiren zam

Yeni karar! 18 yaş üzerine 2+1 ve 3+1 evler TOKİ'de bedavadan biraz pahalı

15 milyon emekliye 11 bin TL ödeme! Sabah 09.00'dan itibaren tüm hesaplara geçecek

Promosyon rekoru kırıldı! Tek seferde karşılıksız 60 bin lira ödenecek

İlkokul, lise, lisans mezunlarına iş kapısı açıldı! Belediyeye 200'ü aşkın personel alımı duyuruldu

Zam kararı kılındı! Emekliye enflasyon+ refah+ milli gelir zammı eklenecek

Diş taşlarını anında temizliyor! Bu tüyo dişçiye gitmekten kurtaracak

Migros'ta saç baş yolduran indirim var! Bu fiyatlar 12 Temmuz'a kadar geçerli