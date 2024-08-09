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Irak'ın Kuzeyinden Kaçan Terörist Teslim Oldu

Bir PKK'lı terörist, Irak'ın kuzeyinden kaçıp teslim oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:35
Irak'ın Kuzeyinden Kaçan Terörist Teslim Oldu

Irak'ın Kuzeyinden Kaçan Terörist Teslim Oldu

Türkiye'nin güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Hızla Artan Teslim Olma Vakaları

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken, örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor ve PKK'nın etkisini azaltma yönündeki çabalarının olumlu sonuç verdiğini gösteriyor.

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