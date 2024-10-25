Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 34 Terör Hedefi İmha Edildi

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı Düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, 24 Ekim tarihinde Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatı hakkında bilgi verdi.

34 Terör Hedefi İmha Edildi

Yapılan açıklamaya göre, Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar bölgelerinde düzenlenen operasyonda 34 terör hedefinin yok edildiği belirtildi. Hava harekatı ile çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Meşru Müdafaa Hakkı

Bakanlık, harekatın, PKK/KCK ve diğer terör unsurlarını etkisiz hale getirerek, halk ile güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını önlemek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerçekleştirildiğini aktardı.

Yerli ve Milli Mühimmat Kullanıldı

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve tesisler yerli ve milli mühimmatla vuruldu," denildi.

Masumların Güvenliği Öncelik

Buna ek olarak, operasyonlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların ve çevrenin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ülkenin ve milletin güvenliği için terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceği kaydedilirken, "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadele sürecektir," ifadeleri kullanıldı.