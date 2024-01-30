Irak'ın Metina gölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında Irak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Irak'ın Metina gölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Duyuru Milli Savunma Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapıldı. Yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesinde 3 teröristin tespit edildiği aktarıldı. 

PKK terör örgüt üyesi 3 teröriste düzenlenen hava harekatı sonucunda teröristlerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada terörle mücadelenin kararlı şekilde devam edileceği mesajı verildi.

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