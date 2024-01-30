Irak'ın Metina gölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında Irak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Duyuru Milli Savunma Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapıldı. Yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesinde 3 teröristin tespit edildiği aktarıldı.
PKK terör örgüt üyesi 3 teröriste düzenlenen hava harekatı sonucunda teröristlerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada terörle mücadelenin kararlı şekilde devam edileceği mesajı verildi.