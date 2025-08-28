DOLAR
Irak İstihbarat Başkanı Hamid eş-Şatri Şam'da Ahmed Şara ile Görüştü

Irak İstihbarat Başkanı Hamid eş-Şatri, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile sınır güvenliği, terörle mücadele ve Irak toplumu konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:10
Irak İstihbarat Başkanı Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Görüşmede sınır güvenliği, terörle mücadele ve Irak toplumu ele alındı

Irak İstihbarat Servisi Başkanı Hamid eş-Şatri, başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya yansıyan bilgilere göre Şatri, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak zorlukların aşılmasına dair mesajını Şara'ya iletti.

Görüşmede sınır güvenliği, terörle mücadele ve Suriye'deki Irak toplumu gibi kritik başlıklar ele alındı. Taraflar, bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirmek amacıyla güvenlik işbirliğini artırma konusunda mutabakata vardı.

Yetkililer arasında gerçekleştirilen bu temas, Irak İstihbarat Başkanı Şatri'nin, Esed rejiminin devrilmesi sonrası Şara ile görüşen ilk Irak devlet yetkilisi olduğu not edildi.

