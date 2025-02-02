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Irak Meclisi'nden IKBY Petrol Bütçesi Değişikliği Onayı

Irak Meclisi, IKBY petrol maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe değişikliklerini onayladı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 18:00
Irak Meclisi'nden IKBY Petrol Bütçesi Değişikliği Onayı

Irak Meclisi, IKBY'den Çıkarılan Petrolün Maliyetini Belirledi

Irak Meclisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) çıkarılan her varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen önemli bir bütçe yasa değişikliğini onayladı.

2023, 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan Bütçe Değişiklikleri

Meclis oturumunda kabul edilen değişiklikler, 2023, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan mali bütçenin güncellenmesine yönelikti. Bu kapsamda, IKBY’den çıkarılacak petrolün Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) veya Federal Petrol Bakanlığı’na teslim edilmesi süreci de başlatılacak. Üretim ve taşıma masraflarının federal Petrol Bakanlığı tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Uluslararası Uzman Danışman Görevlendirilecek

Ayrıca, değişiklikler gereğince, 60 gün içinde uluslararası bir uzman danışman tarafından her petrol sahasından bir varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyeti belirlenerek raporlanacak.

Irak Meclisi, bu bütçe değişikliklerini daha önce 12 Haziran 2023 tarihinde onaylamıştı ve böylece ülkenin enerji politikalarındaki önemli adımlar atılmış oldu.

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