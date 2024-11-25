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Irak Nüfusu 45 Milyonu Geçti: Başbakan Sudani Açıklama Yaptı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülke nüfusunun 45 milyonu geçtiğini açıkladı. Nüfus sayımı sonuçları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:47
Irak Nüfusu 45 Milyonu Geçti: Başbakan Sudani Açıklama Yaptı

Irak Nüfus Sayısı Güncellendi

Irak Başbakanı Mohammed Şiya es-Sudani, ülke nüfusunun 45 milyonu geçtiğini duyurdu. Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Sudani, 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen nüfus sayımının sonuçlarını açıkladı.

Nüfus Verileri ve Dağılımı

Sudani, yaptığı açıklamada, "Irak'ın nüfusu 45 milyonu geçti." şeklinde bilgi verirken, kentsel nüfus oranının yüzde 70,3, kırsal nüfus oranının ise yüzde 29,7 olduğunu belirtti. Irak'ta aile sayısının 7 milyon 898 bin 588 olarak kaydedildiğini vurguladı.

Ortalama aile büyüklüğünün 5,3 kişi olduğunu ifade eden Sudani, erkek nüfusunun 22 milyon 784 bin 62, kadın nüfusunun ise 22 milyon 623 bin 833 olduğunu, bu rakamların sırasıyla yüzde 50,1 ve yüzde 49,8 olduğunu açıkladı.

Yaş Gruplarına Göre Dağılım

15 yaş altı çalışma yaşı altındaki nüfus oranının yüzde 36,1, 15-64 yaş arası çalışma çağındaki nüfus oranının yüzde 60,2, 65 yaş ve üzeri nüfus oranının da yüzde 3,7 olduğunu belirten Sudani, Irak'taki yıllık nüfus artış hızının yüzde 2,3 olduğunu kaydetti.

Tarihsel Nüfus Sayımı Bilgileri

Sudani, en son 1987 yılında genel nüfus sayımının yapıldığını, 1997'deki nüfus sayımının ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) kapsamadığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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