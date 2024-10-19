Irak, Suudi Arabistan'ın MBC Televizyon Kanalının Lisansını İptal Etti

Irak'ın MBC Televizyonuna Yaptığı Lisans İptali

Irak Medya ve İletişim Başkanlığı, Suudi Arabistan merkezli MBC televizyon kanalının lisansını iptal etti. Bu karar, MBC'nin Şii milis liderler ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas liderleri Yahya Sinvar ile İsmail Heniyye'yi "terörist" olarak nitelendirmesi sonucunda alındı.

Protestolar ve Bina Baskını

Başkent Bağdat'ta, Şii milis yapıları destekleyen bir grup, MBC'nin bu açıklamasını protesto etmek için televizyon kanalının binasını bastı. Protestocular, Sinvar ve Heniyye'yi terörist olarak tanımlayan yayını kınadılar ve binada bulunan bazı malzemelere zarar vererek, dış kapıyı da ateşe verdiler.

Hamas'tan Tepki

Hamas, MBC'nin yaptığı açıklamalara yanıt vererek, kanaldan özür dilemesini talep etti. Hamas'ın yazılı açıklamasında, "Filistin halkı, bir yılı aşkın süredir siyonist varlık ve terörist ordusunun benzeri görülmemiş bir soykırım savaşı ve terör saldırısına maruz kalıyor. MBC, direniş hareketini hedef alarak, Filistin direnişinin işgalciye karşı eylemlerini terörizm olarak nitelendiriyor. Bu durum, siyonist propagandayla örtüşen ahlaki bir çöküştür." ifadelerine yer verildi.