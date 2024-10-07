DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,61 0,04%
ALTIN
2.927,09 -0,26%
BITCOIN
2.151.933,68 -0,38%

Irak'ta İsrail Tehditi: Endişeli Tepkiler ve Ekonomik Etkiler

Iraklılar, İsrail'in saldırgan politikalarından kaygılı. Ekonomik dağınıklık ve muhalif sesler yükseliyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:16
Irak'ta İsrail Tehditi: Endişeli Tepkiler ve Ekonomik Etkiler

Iraklılar, İsrail'in Saldırıları Karşısında Endişeli

İsrail'in Lübnan'dan başlayarak bölgedeki saldırılarını artırması, Irak'ta geniş yankı buldu. Bu durumdan endişe duyan Iraklılar, olası saldırıların kendilerini de etkileyebileceğini belirtiyor.

İnsani Yardım ve Sınır Düzenlemeleri

Irak yönetimi, Lübnan’a yönelik destek adımları atarak, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla Lübnanlıların vizesiz Irak'a giriş yapmalarına olanak tanıdı. Bu düzenleme, Irak’taki Lübnanlıların 30 günlük vize süresinin uzatılmasını da kapsıyor. Sürelerini aşanların cezadan muaf tutulması ise dikkat çekiyor.Ali Süheyil'in Görüşleri

Kerküklü bir vatandaş olan Ali Süheyil, bölgedeki savaşların her insanı etkilediğini vurgulayarak, "Orta Doğu karışık ve savaş tehlikesi her geçen gün artıyor." şeklinde konuştu.

Ekonomik Kaygılar

Ekonomist Kays el-Zubeydi, bölgedeki çatışmaların Irak ekonomisini olumsuz etkilediğini açıkladı. Özellikle göç dalgalarının Irak'ın ekonomisine zarar vereceği konusunda uyarıda bulundu. Zubeydi, "Irak dinarı değer kaybediyor ve bu sorunlar ülke ekonomisini zor durumda bırakıyor," dedi.Barış ve İstikrar Talepleri

Abdullah Firas, uluslararası toplumun İsrail'in saldırganlığına müdahale etmesi gerektiğini savundu. Firas, "İsrail'in saldırıları devam ederse, Orta Doğu'da barış kalmayacak," diyerek uyarıda bulundu.

Irak'ın Tehlikeli Konumu

Kays Birvari ise Irak'ın, İran ile İsrail arasında tehlikeli bir konumda bulunduğunu belirtti. Birvari, "Son dönemde Irak hava sahası sık sık kapatıldı ve bu durum hem güvenliği hem de ticareti olumsuz etkiliyor," dedi.

Uzmanlar, Irak'ın son yıllarda elde ettiği istikrarın tehdit altında olduğunu ve bölgedeki gerginliğin çözülmesi için acil adımlar atılması gerektiğini ifade ediyor.

Iraklılar, İsrail'in Gazze' Şeridi'nin ardından Lübnan'a başlattığı saldırıların bölgeyi olumsuz...

Iraklılar, İsrail'in Gazze' Şeridi'nin ardından Lübnan'a başlattığı saldırıların bölgeyi olumsuz etkilediğini ve bu saldırıların yayılarak Irak'a da sıçramasından endişe ettiklerini belirtiyor. İsrail'in başlattığı yoğun saldırıların ardından Irak yönetimi, Lübnan'a destek için bir dizi adım attı. Iraklı Kays el- Zubeydi, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Iraklılar, İsrail'in Gazze' Şeridi'nin ardından Lübnan'a başlattığı saldırıların bölgeyi olumsuz...

Iraklılar, İsrail'in Gazze' Şeridi'nin ardından Lübnan'a başlattığı saldırıların bölgeyi olumsuz etkilediğini ve bu saldırıların yayılarak Irak'a da sıçramasından endişe ettiklerini belirtiyor. İsrail'in başlattığı yoğun saldırıların ardından Irak yönetimi, Lübnan'a destek için bir dizi adım attı. Iraklı Kays el- Zubeydi, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Iraklılar, İsrail'in Gazze' Şeridi'nin ardından Lübnan'a başlattığı saldırıların bölgeyi olumsuz...

Iraklılar, İsrail'in Gazze' Şeridi'nin ardından Lübnan'a başlattığı saldırıların bölgeyi olumsuz etkilediğini ve bu saldırıların yayılarak Irak'a da sıçramasından endişe ettiklerini belirtiyor. İsrail'in başlattığı yoğun saldırıların ardından Irak yönetimi, Lübnan'a destek için bir dizi adım attı. Iraklı Kays el- Zubeydi, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Iraklılar, İsrail'in Gazze' Şeridi'nin ardından Lübnan'a başlattığı saldırıların bölgeyi olumsuz...

Iraklılar, İsrail'in Gazze' Şeridi'nin ardından Lübnan'a başlattığı saldırıların bölgeyi olumsuz etkilediğini ve bu saldırıların yayılarak Irak'a da sıçramasından endişe ettiklerini belirtiyor. İsrail'in başlattığı yoğun saldırıların ardından Irak yönetimi, Lübnan'a destek için bir dizi adım attı. Iraklı Kays el- Zubeydi, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
3
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı
6
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor
7
İsrail Ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz