Irak'ta Sadr'dan İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısına Tepki

Irak'ta bulunan Ulusal Şii Akımı'nın lideri Mukteda es-Sadr, İsrail'in İran'a yaptığı saldırının kınanamayacak kadar "zayıf" olduğunu vurguladı.

Sadr'dan Açıklama

X sosyal medya platformunda açıklamalar yapan Sadr, "Siyonist varlığın İran topraklarını bombalaması, bağımsız ve tam egemen bir devlete karşı bir saldırı; aynı zamanda bunu destekleyen ABD tarafından uluslararası hukuk ve yasaların açık bir ihlali olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu saldırı, kınanmayacak kadar zayıf ve küçüktür," dedi.

Uluslararası Çağrı

Tüm İslam ve Arap ülkelerine ve insanlığa seslenen Sadr, "uluslararası kibir güçleri"ne, yani İsrail, ABD ve onu destekleyen Batılı ülkeler hakkındaki katliamları, terörizmi ve sivillerin öldürülmesini durdurmaları için baskı yapılması gerektiğini belirtti.

Boykot ve Diplomasi Çağrısı

Sadr, dünyayı yeni bir savaş tehlikesinden ve kanlı çatışmalardan kurtarmak için herkesi İsraliyet boykot etmeye, büyükelçiliklerini kapatmaya ve bu ülkeyle işbirliğini suç kapsamına almaya çağırdı.

Irak hükümetinin, ülkenin hava sahasının ihlal edilmesine karşı diplomatik ve siyasi caydırıcılıkla karşı çıkması gerektiğini ifade eden Sadr, Irak hükümetinin de İsrail'in İran'a yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınadığını ve İran ile dayanışma mesajı verdiğini hatırlattı.

Son Gelişmeler

İran, 1 Ekim’de İsrail’e füze saldırısında bulunmuş ve Tel Aviv yönetimi, bu saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti. İran medya kaynakları, İsrail'in Tahran'ın batısında bazı askeri üsleri hedef aldığını duyurmuştu. Ayrıca, İsrail ordusu, İran'da askeri hedeflere gerçekleştirilen saldırının "başarıyla tamamlandığını" açıkladı. Saldırılar sonrası Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyulurken, İran hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını bildirdi.