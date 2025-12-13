DOLAR
Irak'ta Sel Felaketi: Can Kaybı 9'a Yükseldi

Irak'ta 9-11 Aralık'ta etkili yağışların neden olduğu selde can kaybı 9'a, yaralı sayısı 6'ya çıktı; Süleymaniye'de okul ve dükkan sular altında kaldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:17
Irak'ta Sel Felaketi: Can Kaybı 9'a Yükseldi

Irak'ta Sel Felaketi: Can Kaybı 9'a Yükseldi

Irak’ta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 9'a, yaralı sayısı 6'ya yükseldi. Süleymaniye’de bir okulun ve bir dükkanın sular altında kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Resmi Açıklama ve Bölgesel Bilanço

Irak Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri ve Operasyonlar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 9-11 Aralık arasında meydana gelen sel ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Kerkük’te 2 ölüm ve 1 yaralanma, Zikar’da 2 ölüm, Vasit ve Divaniye’de birer ölüm, Necef’te ise 1 yaralanma kayda geçti.

IKBY ve Süleymaniye'deki Durum

Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye’de ise 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Süleymaniye’de 70 yaşındaki bir adamın üzerine duvar çökmesi sonucu, 24 yaşındaki bir kadının ve bir çocuğun ise sel suyuna kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi. Ülke genelinde toplam can kaybı 9'a yükseldi.

Sel Anları Kamerada

Süleymaniye’de bir okulun ve bir dükkanın sular altında kaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dükkandaki işçinin sel suyuna kapıldığı görülürken, okuldaki öğrencilerin ise hızla tahliye edildiği kameraya yansıdı.

Irak’ta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı...

Irak’ta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a, yaralı sayısı 6'ya yükseldi. Süleymaniye'de bir okulun ve bir dükkanın sular altında kaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

