Irak Türkmen Cephesi Erbil Adaylarını Tanıttı — 11 Kasım Seçimlerine Kampanya Başladı

Irak Türkmen Cephesi, 11 Kasım parlamento seçimleri için Erbil adaylarını tanıtarak seçim kampanyasını başlattı; 5 aday açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 00:13
Irak Türkmen Cephesi Erbil adaylarını tanıtarak kampanyayı başlattı

Aday tanıtımı ve çağrı

Irak Türkmen Cephesi (ITC), 11 Kasımda yapılacak olan Irak parlamento seçimleri için Erbil adaylarını tanıtarak, çok sayıda seçmenin katıldığı bir törenle seçim kampanyasını resmen başlattı.

Törene, ITC Siyasi Büro Üyesi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, ITC Erbil Şubesi Başkanı Emir İzzet ve parti yetkilileri katıldı.

Aydın Maruf, AA muhabirine verdiği açıklamada, parlamento seçimlerinin Türkmenler için önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bugün Irak parlamento seçimleri için adaylarımızı açıklıyoruz. Bölge halkının haklarını güvence altına alabilmek için Türkmenler başta olmak üzere Erbil halkını adaylarımıza oy vermeye çağırıyoruz."

Erbilden parlamento seçimlerine 5 adayla katılacaklarını belirten Maruf, halka sandık başına gitmeleri çağrısında bulundu.

Aday listesi ve seçim bağlamı

ITC, daha önceki seçimde Kerkük ve Musul seçim bölgelerinde toplam 5 sandalye kazandı. Bu seçimde Erbil adayı olarak açıklanan isimler şunlar: Birva Ömer, Macid Abdullah, İbtisam Asad, Abdulbari Ümid, Vefa Lütfi.

Irak Parlamentosu'ndaki 329 sandalye için, 18 ilde 146 koalisyon, parti ve bağımsız kişiden oluşan toplam 7 bin 768 adayın yarıştığı parlamento seçimleri 11 Kasımda yapılacak.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), 11 Kasım'da yapılacak olan Irak parlamento seçimleri için Erbil adaylarını tanıtarak çok sayıda seçmenin katılımıyla seçim kampanyasını başlattı.

