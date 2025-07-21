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Irak Türkmenleri, Seçimlerde Mürekkep Uygulamasının Kaldırılmasına Tepki Gösterdi

Irak Türkmen Cephesi, 11 Kasım seçimlerinde mürekkep uygulamasının kaldırılmasına sert tepki gösterdi ve hile ihtimaline dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 09:43
Irak Türkmenleri, Seçimlerde Mürekkep Uygulamasının Kaldırılmasına Tepki Gösterdi

Irak'taki Türkmenlerin Seçim Tepkisi

Irak Türkmen Cephesi, 11 Kasım’da yapılacak parlamento seçimlerinde mürekkep uygulamasının kaldırılmasını sert bir dille eleştirdi. Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Heytem Haşim Muhtaroğlu, Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını açıkladı.

Mürekkep Uygulamasının Önemi

Muhtaroğlu, mürekkep kullanımının kaldırılmasının, Irak genelinde yapılan seçimlerde hile ve şaibe riskini artıracağını ifade etti. Ayrıca, Kerküklü seçmenlerin güvenini kazanmak adına Kerkük’ün bu karardan muaf tutulması gerektiğini belirtti.

Seçim Güvenliği Endişeleri

Irak Türkmen Cephesi Seçim Dairesi Başkanı Cevdet Zülal de benzer endişeleri paylaştı. Mürekkep kullanımının kaldırılmasını hileye zemin hazırlamak olarak değerlendiren Zülal, bu uygulamanın uluslararası standartlar dahilinde olduğunu hatırlattı. Kerkük’ün özel durumu nedeniyle bu kararın bölgeyi kapsamaması gerektiğini vurguladı.

Kerkük için Özel Önlemler

Zülal, seçim günü Kerküklü olmayan kişilerin başka şehirlerden gelerek oy kullanma ihtimalinin kendilerini endişelendirdiğini belirtti. Mürekkep kullanımının kaldırılmasıyla birlikte hile ve şaibe olasılıklarının artacağına dikkat çekti.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, biyometrik kartlar ve parmak izinin kullanılması sebebiyle mürekkep uygulamasını iptal etme kararı aldığını belirtmişti.

Irak Türkmen Cephesi, 11 Kasım’daki parlamento seçimlerinde mükerrer oy kullanılmasını önlemeyi...

Irak Türkmen Cephesi, 11 Kasım’daki parlamento seçimlerinde mükerrer oy kullanılmasını önlemeyi amaçlayan mürekkep uygulamasının kaldırılmasına tepki gösterdi. ​​​Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Heytem Haşim Muhtaroğlu (sol 3), basına açıklamalarda bulundu.

Irak Türkmen Cephesi, 11 Kasım’daki parlamento seçimlerinde mükerrer oy kullanılmasını önlemeyi...

Irak Türkmen Cephesi, 11 Kasım’daki parlamento seçimlerinde mükerrer oy kullanılmasını önlemeyi amaçlayan mürekkep uygulamasının kaldırılmasına tepki gösterdi. ​​​Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Heytem Haşim Muhtaroğlu (sol 3), basına açıklamalarda bulundu.

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