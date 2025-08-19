DOLAR
Irak ve Lübnan, Bekaa'da Captagon Üretim Tesisine Ortak Baskın Düzenledi

Irak İçişleri Bakanlığı ile Lübnan güvenlik güçleri, Bekaa Vadisi'nde captagon üretim tesisine ortak operasyon düzenleyip çok miktarda uyuşturucuyu ele geçirip imha etti.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:13
Irak ve Lübnan, Bekaa'da captagon üretim tesisine ortak baskın

İki ülkenin uzun soluklu işbirliği sonucu başarılı operasyon

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü ile Lübnan Devlet Güvenlik Müdürlüğü ortak bir operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde captagon adlı uyuşturucu maddenin üretildiği belirtilen tesise baskın yapıldı.

Açıklamada, söz konusu operasyonun iki ülke arasında uzun süredir devam eden işbirliği ve koordinasyonun bir sonucu olduğu vurgulandı.

Irak İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Lübnan ordusu tarafından gerçekleştirilen baskında çok miktarda uyuşturucu ele geçirilerek imha edildi.

