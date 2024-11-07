Iraklı Şii Milis Grubundan İsrail'e Saldırı

İsrail'e İHA ile Saldırı Düzenlendi

Irak'ta faaliyet gösteren Şii milis grubu, "Irak İslami Direniş" adını taşıyan oluşum, İsrail'de bir askeri hedefe insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklama ve Gerekçe

Grup, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak, herhangi bir zayiat bilgisi vermeden, İsrail'in Filistin ve Lübnan'da çocuk ve kadınlara yönelik gerçekleştirdiği eylemlere tepki olarak bu saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıların Süreceği İddiası

"Irak İslami Direniş" grubu, İsrail hedeflerine yönelik saldırılarına devam edeceğinin altını çizerken, gerçekleştirilen saldırıya ilişkin görüntüleri de sosyal medya platformlarında paylaştı.