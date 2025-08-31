DOLAR
İran: 1,83 Milyon Düzensiz Göçmen Bir Yılda Sınır Dışı Edildi

İran, 28 Temmuz 2024'ten bu yana 1 milyon 833 bin 636 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı; en az 800 bin kişi daha sınır dışı edilecek.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 11:56
Veriler ve yetkili açıklaması

İran İçişleri Bakanlığı, yaklaşık bir yılda 1 milyon 833 bin 636 düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiğini duyurdu. Açıklamaya göre bu rakam, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan liderliğindeki 14. hükümetin göreve başladığı 28 Temmuz 2024'ten bu yana kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Yabancı Uyruklular ve Mülteciler Dairesi Başkanı Nadir Yarahmedi, ülkede izinsiz bulunan göçmenlerin yüzde 70'ten fazlasının aileleriyle birlikte ülkeyi terk ettiğini ve yetkililerin en az 800 bin düzensiz göçmeni daha sınır dışı etmeyi planladığını bildirdi.

Afgan göçü ve artan sınır dışı işlemleri

Son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle özellikle Afganistan kaynaklı yoğun düzensiz göç yaşandı. İranlı yetkililer, ülkede yaklaşık 6 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan 2 milyonu aşkın kişinin izinsiz ikamet ettiğini ifade ediyor.

2023'te başlayan ve büyük bölümü Afgan uyruklu olan yasa dışı yabancıların sınır dışı edilmesi işlemleri, İran medyasında çıkan bazı haberler sonrası hız kazandı. Bu haberlerde, ülkeye kaçak giren bazı Afganların "İsrail adına terör ve sabotaj eylemleri" yapmakla suçlandığı öne sürüldü.

Eleştiriler ve sivil tepkiler

İran medyasından bazı yorumcular, kitlesel sınır dışı uygulamalarının göçmenler arasında ayrımcılığa yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Konuya ilişkin olarak 1300'den fazla İran ve Afganistan vatandaşı aktivist tarafından kaleme alınan bir mektupta, sınır dışı işlemlerinin sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

Yetkililer ise alınan önlemlerin ülke güvenliği ve düzeni korumaya yönelik olduğunu vurguluyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve planlanan ek sınır dışıların kapsamı önümüzdeki dönemde takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

