İran'a siber saldırı gerçekleşti: Benzin istasyonlarında hizmetler aksadı

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrailli hackerlar İran'ın akaryakıt dağıtım sistemine siber saldırı yaptı, Tahran'da çok sayıda benzin istasyonu çalışamadı.

İran'a siber saldırı gerçekleşti: Benzin istasyonlarında hizmetler aksadı
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İran'da akaryakıt dağıtım sistemine yönelik siber saldırı nedeniyle birçok şehirde benzin istasyonları çalışamaz hale geldi. İranlı yetkililer, akaryakıt istasyonlarının yüzde 60'ının etkilendiğini belirtti. Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça benzin almamalarını rica etti. İsrail basını ise, siber saldırının arkasında İsrailli hackerların bulunduğunu iddia etti. Gonjeshke Darande-Yırtıcı Serçe isimli hacker grubu, İran'daki benzin istasyonlarını çökerttiklerini duyurdu. 

Grup, Farsça ve İngilizce yaptığı açıklamada, İran ve müttefiklerinin Ortadoğu'daki saldırganlığına karşılık verdiklerini söyledi, "Hamaney, ateşle oynamanın bir bedeli var" ifadesini kullandı. Times of Israel, bu grubun daha önce de İran'daki büyük demir-çelik fabrikalarına siber saldırı yaptığını hatırlattı.

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