İran, AB Temsilcisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

İran'dan Avrupa Birliği'ne Sert İtiraz

İran, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında gerçekleştirilen zirvenin ardından, kendisine yönelik suçlamalarla ilgili olarak, AB dönem başkanlığını yürütmekte olan Macaristan'ın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Büyükelçi ile Yapılan Görüşme

İran Dışişleri Bakanlığı yayımladığı yazılı açıklamada, Macaristan'ın Tahran Büyükelçisi Giola Peto ile bir araya gelindiğini belirtti. İlgili görüşmede, İran'ın konuya dair güçlü itirazları iletildi.

Büyükelçiye, "İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik yapılan asılsız ve hukuka aykırı suçlamaların şiddetle kınandığı" ifade edildi. Ayrıca, AB ülkeleri de dahil tüm ülkelerin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesine riayet etmesi gerektiği vurgulandı.

KİK-AB Ortak Bildirisinin Etkileri

KİK ve AB liderleri arasındaki ortak bildiri, İran'ın Körfez'de söz konusu adaların "işgalci" olarak tanımlanmasını, Tahran tarafından "hukuki değerden yoksun" ifadelere dayandırarak reddetti. Macaristan Büyükelçisinin, ilettiği bu itirazları AB yetkililerine ileteceği öğrenildi.

İran'ın Hak Idiaları

16 Ekim'de Brüksel'de yapılan "Barış ve Refah için Stratejik Ortaklık" zirvesinde yayımlanan bildiride ise İran'ın balistik füze ve insansız hava araçları programının bölgesel tehdit oluşturduğu kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, üç adanın her zaman İran'a ait olduğunu savunarak, "Avrupa'nın bölgemize yönelik kötü niyetli müdahale dönemi sona erdi" şeklinde açıklama yaptı.

ADALAR ÜZERİNDEKİ HAK İDDİALARI

Hürmüz Boğazı'na yakın olan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları, stratejik konumları ve petrol potansiyelleri nedeniyle İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında tartışmalara yol açmaktadır. Bu adalar, 1971'e kadar İngiliz işgali altında kalmış, daha sonra İran tarafından ele geçirilmiştir.

İran, 1971'de BAE'nin henüz bir devlet olarak tanınmadığını söyleyerek, bu topraklar üzerindeki hak iddialarının geçersiz olduğunu savunuyor. Öte yandan, BAE, adalar üzerindeki hak iddialarını uluslararası kuruluşlar nezdinde desteklemeye çalışmaktadır.