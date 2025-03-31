İran, Basra Körfezi'nde İki Yabancı Petrol Tankerini Alıkoydu

İran, Basra Körfezi'nde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki yabancı petrol tankerini alıkoydu. İran devlet televizyonunun aktardığı habere göre, "Star-1" ve "Vinteg" isimli tankerlere, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından müdahale edildi.

Tankerlerin, 3 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıdığı belirtilirken, 25 kişilik mürettebatın gözaltına alındığı ifade edildi. Tankerlerin ait olduğu ülkelere dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, mürettebatın ulusları da henüz açıklanmadı.

Tankerlerin, yakıtın boşaltılması amacıyla Buşehr limanına çekildiği bildirildi.