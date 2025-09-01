DOLAR
İran, Çin ve Rusya: Avrupa'nın 'snapback' Girişimi BM'de Hukuken Geçersiz

İran, Rusya ve Çin, İngiltere-Fransa-Almanya'nın BM'de 'snapback' mekanizmasıyla yaptırımları geri getirme girişimini hukuken geçersiz ve mantıksız bulduklarını bildirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 18:47
İran, Çin ve Rusya: Avrupa'nın 'snapback' Girişimi BM'de Hukuken Geçersiz

İran, Çin ve Rusya'dan BMGK'ya ortak itiraz: 'Snapback' iddiaları hukuken geçersiz

Avrupalı tarafların girişimine karşı ortak mektup gönderildi

İran, Rusya ve Çin, 2015 nükleer anlaşmasının Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararının "hukuken geçersiz" ve "mantıksız" olduğunu açıkladı.

Üç ülke dışişleri bakanları, söz konusu girişime karşı BM Genel Sekreterliği ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK)'ne ortak bir mektup gönderdi. Mektupta, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın 28 Ağustos'ta BMGK'ya sundukları mektuptaki iddiaların, 2015 anlaşmasını destekleyen 2231 sayılı BMGK kararı'nın uygulanmasındaki aksaklıkların temel nedenleri konusunda yanıltıcı bilgiler içerdiği belirtildi.

Mektupta, anlaşmanın uygulanmamasının temel nedeninin ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesi olduğuna işaret edilerek, Avrupa ülkelerinin ve Avrupa Birliği'nin (AB) de ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına uyduğu hatırlatıldı. Bu nedenle, Avrupa ülkelerinin mekanizmayı işletme hakkına sahip olmadığı savunuldu.

Ortak mektupta yer alan ifade şu şekilde verildi: "BMGK üyelerine Fransa, İngiltere ve Almanya'nın snapback mekanizmasını harekete geçirme konusundaki iddialarını reddetme ve uluslararası hukuk ve çok taraflı diplomasi konusundaki taahhütlerini tekrar teyit etmeleri için güçlü şekilde çağrıda bulunuyoruz."

İngiltere, Fransa ve Almanya (E3), ABD'nin tek taraflı çekilmesinin ardından anlaşmada öngörülen ve İran'ın anlaşmayı ihlal etmesi durumunda BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyabilen snapback mekanizmasını işletme kararı almıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Avrupalı tarafların "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" gerekçesiyle mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki bir dayanağa sahip olmadıklarını ifade etti.

