İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nükleer Anlaşma İçin Diyalog Çağrısı Yaptı

İran'ın Nükleer Anlaşma Açılımı

Eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yeni kabinesinin nükleer anlaşma konusunda Batı ile iyi niyet çerçevesinde diyaloğa girmeye hazır olduğunu açıkladı.

Diyalog İçin Hazırız

Zarif, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2020'de meclis tarafından onaylanan "Stratejik Eylem Yasası"na dikkat çekerek, bu yasanın işleyişinin sorumlusunun ABD ve Avrupa'nın anlaşmadaki taahhütlerini ihlal eden taraflar olduğunu belirtti.

İran'ın Nükleer Hakları

Zarif açıklamasında, "Gelecek dönemin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yönetimindeki yeni hükümetimiz, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma doğrultusunda iyi niyetle diyalog kurmaya hazırdır." dedi.

Nükleer Yasa ve Eleştiriler

İran meclisi, 2020'de nükleer bilim insanı Mohsen Fahrizade'ye yönelik suikastın ardından nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını öngören yasayı kabul etmişti. Bu durum, dönemin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin itirazlarına rağmen gerçekleşmişti.

Ruhani ve Zarif, bu yasanın nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına engel olduğunu savunmaya devam ediyor. Ayrıca, İran lideri Ali Hamaney de önceki gün yaptığı bir toplantıda bu yasayı desteklemişti.