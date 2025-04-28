İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan Ziyaretinde

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Pezeşkiyan'ı Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov karşıladı.

Pezeşkiyan ve Aliyev Buluşacak

Mesud Pezeşkiyan, ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan Bakü'ye yapacağı ziyaret öncesinde havalimanında bazı açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, ülkesi ile Azerbaycan arasında tarihsel, kültürel ve derin bir ilişki olduğuna vurgu yaparak, ziyaretinin her iki ülkenin gelişmesine katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Pezeşkiyan'ı Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov karşıladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Pezeşkiyan'ı Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov karşıladı.