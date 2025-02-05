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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, OPEC Üyelerine ABD Yaptırımlarına Karşı Ortak Hareket Çağrısı Yaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, OPEC üyelerine ABD yaptırımlarına karşı birlik olma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:50
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, OPEC Üyelerine ABD Yaptırımlarına Karşı Ortak Hareket Çağrısı Yaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelere ABD yaptırımlarına karşı ortak hareket etme çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Tahran'da OPEC Genel Sekreteri Heysem el-Gays'ı kabul etti. Görüşmede, ABD yaptırımlarına işaret eden Pezeşkiyan, "Üyeler, diğer bir üyeye zarar vermeyecek şekilde hareket etmelidir. OPEC üyelerinin birlik olup birlikte hareket etmeleri halinde ABD'nin onlardan hiçbirine yaptırım ve baskı uygulayamayacağına inanıyorum," dedi.

OPEC Genel Sekreteri Gays ise, "OPEC'in kurucularından biri olan İran, örgütte her zaman olumlu bir rol oynamıştır ve Genel Sekreter olarak görev yaptığım süre boyunca OPEC'i, piyasa istikrarı ve sürdürülebilirliği çerçevesinde tüm üyelerin çıkarlarını gözetecek şekilde ilerletmeye çalıştım," ifadelerini kullandı.

Ortak çıkarlar doğrultusunda, üye ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Gays, "Üye ülkelerin geleceği açısından bu işbirliği ruhunun güçlendirilmesi büyük önem taşıyor, çünkü İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesi OPEC'in piyasada eskisinden daha güçlü bir rol oynamasını sağladı," değerlendirmesinde bulundu.

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