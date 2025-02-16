İran'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem: Endimeşk'te Sarsıntı

İran'ın Huzistan Eyaletinde Deprem Gerçekleşti

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Endimeşk kentinde, 5,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, depremin merkez üssü Endimeşk olarak belirlendi.

Deprem, yerel saatle 22.25'te meydana gelirken, 15 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

Kriz Yönetiminden Açıklama

Endimeşk Kriz Yönetimi Merkezi, depremin ardından bölgeye ekiplerin gönderildiğini bildirdi. Ancak bu saat itibarıyla herhangi bir hasar veya yaralı bilgisi alınmadığı belirtildi.