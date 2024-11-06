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İran'da Casusluk Suçlamasıyla 4 Kişiye İdam Cezası

İran'da dört kişi, İsrail adına casusluk gerekçesiyle ölüm cezasına mahkum edildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:40
İran'da Casusluk Suçlamasıyla 4 Kişiye İdam Cezası

İran'da İdam Kararı

İran'da dört kişi, İsrail adına casusluk yapmak suçundan idama mahkum edildi. Bu karar, İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı tarafından yayımlandı.

Yargı Süreci

Batı Azerbaycan eyaletinin Urumiye kentindeki Devrim Mahkemesi, idama mahkum edilen şahısların İsrail için casusluk faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle söz konusu cezayı verdi.

Suikast Bağlantısı

Bu kişilerin üçü, 27 Kasım 2020 tarihinde Tahran'da nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikasta da dahil oldukları belirtiliyor. Ancak, mahkum edilenlerin kimlik bilgileri hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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