İran'da Enerji Tasarrufu: 28 Eyalette Kamu Kurumları Tatil

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle enerji talebini düşürmek amacıyla başkent Tahran dahil olmak üzere 31 eyaletin 28'inde kamu kurumları tatil edildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:45
İran'da aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle enerji tüketimini sınırlamak amacıyla, başkent Tahran da dahil olmak üzere birçok eyalette kamu kurumları tatil edildi.

Hükümet ve valiliklerin aldığı karar doğrultusunda, hafta tatili olan perşembe ve cuma günlerine ek olarak bugün 31 eyaletin 28'inde tatil ilan edildi. Kararın, elektrik talebini azaltmak ve ülke genelinde enerji sistemini korumak amacıyla alındığı bildirildi.

Hava ve enerji durumu

İran Meteoroloji Kurumu verilerine göre, özellikle güney ve batı bölgelerinde, Huzistan ve İlam gibi illerde sıcaklıklar 45 dereceyi aştı. Başkent Tahran'da ise sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları ve elektrik tüketimini mümkün olduğunca azaltmaları çağrısında bulundu.

Enerji tasarrufu uygulamaları

Enerji tasarrufu önlemleri son aylarda giderek yaygınlaşıyor. Özellikle klimaların yaygın kullanımına bağlı enerji talebi zirveye çıktığında, yetkililer kaynakların tasarruflu kullanılması için halka sık sık çağrıda bulunuyor.

Tahran'da aşırı enerji tüketimini önlemek için son haftalarda farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

