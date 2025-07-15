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İran'da Halid İslambuli Caddesi'nin Adı Değişti: Seyyid Hasan Nasrallah

Tahran'da Halid İslambuli Caddesi'nin tabelası, Seyyid Hasan Nasrallah olarak değiştirildi. Bu adım, Mısır ile ilişkileri güçlendirme çabalarından biri.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 20:48
İran'da Halid İslambuli Caddesi'nin Adı Değişti: Seyyid Hasan Nasrallah

İran İle Mısır Arasındaki Kriz Sona mı Eriyor?

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Halid İslambuli Caddesi’nin tabelası, Tahran Belediye Meclisi'nin 15 Haziran'da aldığı karar doğrultusunda Seyyid Hasan Nasrallah Caddesi olarak değiştirildi.

Tebrik Töreni Düzenlendi

Caddenin adının değişikliği, belediye yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle resmiyet kazandı. Bu değişiklik, yıllardır İran ile Mısır arasında yaşanan diplomatik krizlerin bir sembolü haline gelen cadde için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İslambuli'nin Geçmişi ve Krizler

Halid bin Ahmed Şevki İslambuli, Ekim 1981'de Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat’a düzenlenen suikastın faili olarak bilinmektedir. İslambuli, İran’da "direniş şehidi" olarak anılmasının yanı sıra, Mısır ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin 1980’lerde kopmasına yol açmıştı.

Yeni Bir Dönüm Noktası

Son dönemlerde İran ile Mısır ilişkilerindeki ılımlı gelişmelerin ardından, Tahran Belediye Meclisi caddenin adını değiştirmek için aylar süren toplantılar ve değerlendirmeler gerçekleştirmiştir. 15 Haziran'da alınan bu karar, ilişkilerin canlandırılması çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Hasan Nasrallah'ın Vefatı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Eylül 2024’te İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmişti. Bu değişim, Nasrallah'ın anısına olan saygıyı da yansıtıyor.

İran’ın başkenti Tahran’daki "Halid İslambuli Caddesi"nin tabelası, Tahran Belediye Meclisi'nin 15...

İran’ın başkenti Tahran’daki "Halid İslambuli Caddesi"nin tabelası, Tahran Belediye Meclisi'nin 15 Haziran'da aldığı isim değişikliği kararı sonrası "Seyyid Hasan Nasrallah Caddesi" tabelasıyla değiştirildi.

İran’ın başkenti Tahran’daki "Halid İslambuli Caddesi"nin tabelası, Tahran Belediye Meclisi'nin 15...

İran’ın başkenti Tahran’daki "Halid İslambuli Caddesi"nin tabelası, Tahran Belediye Meclisi'nin 15 Haziran'da aldığı isim değişikliği kararı sonrası "Seyyid Hasan Nasrallah Caddesi" tabelasıyla değiştirildi.

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