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İran'da Sahte İçki Faciası: 21 Ölü

İran'da sahte içki tüketimi sonucu 21 kişi yaşamını yitirdi; 4 kişi görme yetisini kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:31
İran'da Sahte İçki Faciası: 21 Ölü

İran'da Sahte İçki Tüketimi Trajedisi

İran'ın Mazenderan eyaletinde yaşanan trajik olayda, sahte içki tüketimi nedeniyle toplamda 21 kişi yaşamını yitirdi.

Metil Alkol Zehirlenmesi

Mazenderan Adli Tıp Genel Müdürü Ali Abbasi, metil alkolden kaynaklanan şiddetli zehirlenme vakalarının artış gösterdiğini belirterek, ölenlerin 18'inin erkek, 3'ünün kadın olduğunu açıkladı. Körlük ve Böbrek Yetmezliği Riskleri

Abbasi, metil alkol tüketiminin körlüğe, böbrek yetmezliğine ve ölüme yol açabileceğine dikkat çekti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Resul Zafermend ise, bu olayın ardından 284 kişinin hastaneye başvurduğunu ifade etti.

Görme Kaybı ve Diğer Ciddi Durumlar

Zafermend, başvuranlar arasında 4 kişinin görme yetisini kaybettiğini ve 81 kişinin böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini bildirdi.

Yasa Dışı Alkol Üretiminin Riskleri

İran'da alkol tüketimi yasak olduğundan, kaçak olarak üretilen içkilerde sıkça metil alkol kullanıldığı ve bunun sağlık sorunlarına yol açtığı belirtilmektedir.

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