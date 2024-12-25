DOLAR
35,19 0,01%
EURO
36,63 0,17%
ALTIN
2.965,56 -0,25%
BITCOIN
3.459.912,17 -1,04%

İran'da WhatsApp ve Google Play Erişimi: Yeni Şartlar Belirlendi

İran, WhatsApp ve Google Play'a yeniden erişim için şartlar belirledi. Kullanıcı paylaşımlarına erişim zorunluluğu dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:17
İran'da WhatsApp ve Google Play Erişimi: Yeni Şartlar Belirlendi

İran'da WhatsApp ve Google Play'a Erişim İzni Şartlı

İran Meclisi Kültür İşleri Komisyonu üyesi Hasan Ali Ahlaki, ülkesinde WhatsApp ve Google Play'a yeniden erişim izninin, kullanıcıların paylaşımlarına İran'daki ilgili birimlerin ulaşması şartıyla verileceğini duyurdu.

Sharghdaily haber sitesine göre, Ahlaki, ülkede uygulanan sosyal medya yasağının aşamalı olarak kaldırılacağına dair bilgiler aktardı. Sosyal Medya Yüksek Kurulu tarafından belirlenen 10 şarttan biri, İran'daki ilgili birimlerin kullanıcıların paylaşımlarına ulaşmasına yönelik bir gereklilik oluşturuyor. Diğer bir şart ise, bu platformların İran'da ofis açması gerektiğini belirtiyor.

Ahlaki, WhatsApp ve Google Play'ın bu şartları kabul etmesi durumunda erişimlerinin açılacağını ve diğer yabancı sosyal medya platformlarının da aynı şartları kabul etmeleri halinde sürece dahil olabileceklerini ifade etti.

Son Gelişmeler

İran İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Settar Haşimi, geçtiğimiz günlerde WhatsApp ve Google Play'a uygulanan yasağın kaldırıldığını duyurdu.

Sosyal Medya Yasaklarının Arka Planı

İran, sosyal medya gruplarında organize olunduğu ve devlete karşı eylemler düzenlendiği gerekçesiyle Telegram'ı yasaklamıştı. Mahsa Emini’nin gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından büyüyen protestolar, WhatsApp, X, Instagram gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra VPN programlarının Google Play üzerinden erişimini de engellemişti.

Özellikle Google Play’in yasaklanması, İranlı yazılımcılar tarafından yoğun bir eleştiri konusuydu. Erişim yasağının yazılım geliştirme sektöründeki payları olumsuz etkilediği belirtilmişti. Ayrıca mesajlaşma programlarının yasaklanması sonrası, yetkililer yerli yazılımların kullanımına yönelik çağrılarda bulunmuş, ancak İranlılar yerli yazılımlardaki güvenlik endişeleri nedeniyle bu platformlara sıcak bakmamıştır.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı: Başkan Güler'den Açıklama
2
Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor
3
Yeni Doktora Programları İçin Akreditasyon Zorunluluğu Getirildi
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
5
Sinop'ta 55 Kilogramlık Dev Bal Kabağı Pazarda Satışta
6
Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Hakkında Açıklamalarda Bulundu
7
Mersin'de Yaşlı Çifti Darp Eden Çocuk Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek