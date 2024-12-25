İran'da WhatsApp ve Google Play Erişimi: Yeni Şartlar Belirlendi

İran'da WhatsApp ve Google Play'a Erişim İzni Şartlı

İran Meclisi Kültür İşleri Komisyonu üyesi Hasan Ali Ahlaki, ülkesinde WhatsApp ve Google Play'a yeniden erişim izninin, kullanıcıların paylaşımlarına İran'daki ilgili birimlerin ulaşması şartıyla verileceğini duyurdu.

Sharghdaily haber sitesine göre, Ahlaki, ülkede uygulanan sosyal medya yasağının aşamalı olarak kaldırılacağına dair bilgiler aktardı. Sosyal Medya Yüksek Kurulu tarafından belirlenen 10 şarttan biri, İran'daki ilgili birimlerin kullanıcıların paylaşımlarına ulaşmasına yönelik bir gereklilik oluşturuyor. Diğer bir şart ise, bu platformların İran'da ofis açması gerektiğini belirtiyor.

Ahlaki, WhatsApp ve Google Play'ın bu şartları kabul etmesi durumunda erişimlerinin açılacağını ve diğer yabancı sosyal medya platformlarının da aynı şartları kabul etmeleri halinde sürece dahil olabileceklerini ifade etti.

Son Gelişmeler

İran İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Settar Haşimi, geçtiğimiz günlerde WhatsApp ve Google Play'a uygulanan yasağın kaldırıldığını duyurdu.

Sosyal Medya Yasaklarının Arka Planı

İran, sosyal medya gruplarında organize olunduğu ve devlete karşı eylemler düzenlendiği gerekçesiyle Telegram'ı yasaklamıştı. Mahsa Emini’nin gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından büyüyen protestolar, WhatsApp, X, Instagram gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra VPN programlarının Google Play üzerinden erişimini de engellemişti.

Özellikle Google Play’in yasaklanması, İranlı yazılımcılar tarafından yoğun bir eleştiri konusuydu. Erişim yasağının yazılım geliştirme sektöründeki payları olumsuz etkilediği belirtilmişti. Ayrıca mesajlaşma programlarının yasaklanması sonrası, yetkililer yerli yazılımların kullanımına yönelik çağrılarda bulunmuş, ancak İranlılar yerli yazılımlardaki güvenlik endişeleri nedeniyle bu platformlara sıcak bakmamıştır.