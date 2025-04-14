İran'dan ABD ile Müzakerelerde Umman Açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile 19 Nisan'da planlanan müzakerelerin Umman'dan başka bir yere taşınabileceğini belirtti. Ancak, Maskat'ın arabuluculuk rolünün sürdüğünü ve görüşmelerin dolaylı olarak devam edeceğini vurguladı.

Tahran’da düzenlediği basın toplantısında Bekayi, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin nükleer mesele ve yaptırımlar konularında olduğunu kaydetti. 12 Nisan'da Umman'da gerçekleştirilen dolaylı görüşmelere değinen Bekayi, müzakere yerinin henüz kesinleşmediğini ifade etti.

“Umman'ın resmi görüşlerini aldıktan sonra bir sonraki tur müzakerelerin yeri konusunda karar vereceğiz,” diyen Bekayi, müzakerelerin yerinin önemine değil, çerçevesine odaklanmak gerektiğini belirtti. Ayrıca, “Doğrudan müzakereleri etkili ve faydalı görmüyoruz,” ifadesini kullandı.

UAEA Başkanı Tahran'ı Ziyaret Edecek

Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin bu hafta içinde Tahran’ı ziyaret edeceğini ve yetkililerle bir araya geleceğini açıkladı.

İsrail'in Filistinlere Yönelik Saldırıları

Bekayi, İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırıları kınayarak, “Gazze ve Batı Şeria’da soykırımlara tanık olmaya devam ediyoruz,” dedi. Sözde ateşkesin İsrail tarafından fiilen görmezden gelindiğini belirtti.

Erakçi'nin Rusya Ziyareti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin birkaç gün içinde Rusya'yı ziyaret edeceğini aktaran Bekayi, bu ziyaret sırasında Maskat’taki müzakerelerle ilgili gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

Amerikan Yatırımlarına Engel Yok

Bekayi, Amerikan yatırımcıların İran'daki fırsatlarına engel olunmadığını belirtti. “Sorun, karmaşık yasalarla kendi vatandaşlarını yatırım yapmaktan mahrum bırakan ABD'nin kendisidir,” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile 19 Nisan'da yapılacak müzakerelerin Umman yerine başka bir yere taşınabileceğini ancak Maskat'ın arabuluculuk rolünü sürdüreceğini ve görüşmelerin dolaylı devam edeceğini bildirdi. Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile 19 Nisan'da yapılacak müzakerelerin Umman yerine başka bir yere taşınabileceğini ancak Maskat'ın arabuluculuk rolünü sürdüreceğini ve görüşmelerin dolaylı devam edeceğini bildirdi. Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.