İran'dan ABD'nin UCM Yargıçlarına Yaptırımına Sert Tepki

İran, ABD'nin UCM'den 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısına yaptırımını 'adalete saldırı' ve 'Filistin'de soykırıma suç ortaklığı' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:40
İran: ABD'nin kararı adalete saldırı, Filistin'de suç ortaklığı

İran, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısını 'İsrail aleyhindeki tutumları' gerekçesiyle yaptırım listesine almasina sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı kararı adalete karşı eşi benzeri görülmemiş saldırı ve Filistin'deki soykırıma açık suç ortaklığı olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD yönetiminin listeye aldığı isimleri Kanadalı yargıç Kimberly Prost, Fransız yargıç Nicolas Guillou, Fijili başsavcı yardımcısı Nazhat Shameem Han ve Senegalli başsavcı yardımcısı Mame Mandiaye Niang olarak açıkladı.

Bekayi, ABD'nin UCM yargıçlarına yönelik yaptırımlarının İsrail'e geniş bir dokunulmazlık sağladığını, bunun daha fazla suç işlenmesine zemin hazırladığını ve kararın uluslararası barış ile güvenliği ciddi şekilde tehlikeye attığını savundu.

'ABD tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in suçlarını soruşturan diğer dört yargıcına uygulanan yaptırımlar, yalnızca adalete karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı değil, aynı zamanda Filistin'deki insanlığa karşı suçlar ve soykırıma açık bir suç ortaklığıdır.' ifadelerini kullanan Bekayi, Washington'un yetkiyi kötüye kullandığını belirtti.

ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin ardından gündeme geldi. Şubatta başsavcı Kerim Han, haziranda ise dört yargıç yaptırım listesine alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yazılı açıklamasında; Başkan Donald Trump'ın ilgili başkanlık kararnamesi uyarınca UCM üyesi dört ismin daha 'İsrail aleyhindeki tutumları' nedeniyle yaptırım listesine eklendiğini duyurdu.

