DOLAR
41,03 -0,08%
EURO
47,78 -0,18%
ALTIN
4.472,42 -0,86%
BITCOIN
4.563.721,16 -1,42%

İran'dan Avrupa'ya: 'Diplomasiye Zaman ve Alan Açın' Çağrısı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Cenevre görüşmeleri sonrası Avrupa'ya diplomasiye zaman ve alan tanıma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 22:57
İran'dan Avrupa'ya: 'Diplomasiye Zaman ve Alan Açın' Çağrısı

İran'dan Avrupa'ya 'Diplomasiye Zaman ve Alan Açın' Mesajı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Avrupa ülkeleriyle gerçekleştirilen müzakereler sonrasında diplomatlara ve uluslararası kamuoyuna net bir çağrıda bulundu: "Diplomasiye zaman ve alan açın."

Görüşme ve Paylaşım

Garibabadi, Cenevre'de 2015'teki nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya ile yapılan görüşmelerin ardından, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Yapılan açıklamada, tarafların 2231 sayılı karara ilişkin görüşlerini dile getirdiği, İran'ın ise diplomasiye ve karşılıklı yarar sağlayacak diplomatik çözüme bağlılığını sürdürdüğü vurgulandı. Garibabadi, E3 ve BM Güvenlik Konseyi'nin doğru seçimi yapıp diplomasiyi desteklemesi gerektiğini belirtti.

Görüşmenin İçeriği ve 'Snapback' Tartışması

İran ile 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, Cenevre'de nükleer meseleleri ele almak üzere bir araya geldi. Toplantıya İran'ı temsilen bakan yardımcıları Mecid Tahtrevançi ile Kazım Garibabadi katıldı.

Görüşmelerin ana gündem maddesi, nükleer meseleye çözüm arayışı ve anlaşma kapsamında yer alan, halk arasında "snapback" olarak bilinen tetik mekanizmasıydı. Bu mekanizma, İran'a yönelik BM yaptırımlarının yeniden uygulanmasını mümkün kılabiliyor.

Haberde yer verilen bilgilere göre, söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de doluyor. Avrupa ülkelerinin, bir hafta içinde nükleer konuda İran ile anlaşma sağlanamazsa mekanizmanın işletilmesi için BMGK'ya başvurması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı
2
Darayya Katliamı 13. Yılında Şam'da Anıldı
3
Lübnan'da Tom Barrack'ın Gazetecilere Yönelik Sözlerine Tepkiler Büyüyor
4
İran'dan Avrupa'ya: 'Diplomasiye Zaman ve Alan Açın' Çağrısı
5
Trump'tan Rusya'ya Uyarı: Anlaşma Olmazsa Ekonomik Yaptırım
6
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
7
Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025