İran'dan Avrupa'ya: 'Diplomasiye Zaman ve Alan Açın' Çağrısı

İran'dan Avrupa'ya 'Diplomasiye Zaman ve Alan Açın' Mesajı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Avrupa ülkeleriyle gerçekleştirilen müzakereler sonrasında diplomatlara ve uluslararası kamuoyuna net bir çağrıda bulundu: "Diplomasiye zaman ve alan açın."

Görüşme ve Paylaşım

Garibabadi, Cenevre'de 2015'teki nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya ile yapılan görüşmelerin ardından, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Yapılan açıklamada, tarafların 2231 sayılı karara ilişkin görüşlerini dile getirdiği, İran'ın ise diplomasiye ve karşılıklı yarar sağlayacak diplomatik çözüme bağlılığını sürdürdüğü vurgulandı. Garibabadi, E3 ve BM Güvenlik Konseyi'nin doğru seçimi yapıp diplomasiyi desteklemesi gerektiğini belirtti.

Görüşmenin İçeriği ve 'Snapback' Tartışması

İran ile 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, Cenevre'de nükleer meseleleri ele almak üzere bir araya geldi. Toplantıya İran'ı temsilen bakan yardımcıları Mecid Tahtrevançi ile Kazım Garibabadi katıldı.

Görüşmelerin ana gündem maddesi, nükleer meseleye çözüm arayışı ve anlaşma kapsamında yer alan, halk arasında "snapback" olarak bilinen tetik mekanizmasıydı. Bu mekanizma, İran'a yönelik BM yaptırımlarının yeniden uygulanmasını mümkün kılabiliyor.

Haberde yer verilen bilgilere göre, söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de doluyor. Avrupa ülkelerinin, bir hafta içinde nükleer konuda İran ile anlaşma sağlanamazsa mekanizmanın işletilmesi için BMGK'ya başvurması bekleniyor.