İran'dan İsrail'e Sert Tepki: Direniş Güçlenecek

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif'den Kritik Açıklama

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü iddialarının ardından İran'dan ilk tepkiler gelmeye başladı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, bu konudaki açıklamalarında, İsrail'in bölgedeki kaotik planlarının başarısız olacağını öngördüğünü belirtti.

Direnişin Güçlenmesi Bekleniyor

Zarif, yaptığı açıklamada, "İsrail'in vahşetine karşı oluşan direnişin bundan sonra daha güçlü bir şekilde devam edeceğini" ifade etti. Ayrıca, İsrail'in bölge ve dünya için bir tehdit olduğunu vurguladı.

Açıklamasında Hasan Nasrallah'a övgülerde bulunan Zarif, Lübnan halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Netanyahu'nun Planları

Zarif, "Kuşkusuz (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu ve yönetiminin kaotik planları, hem bölge hem de dünya ölçeğinde başarısız olacaktır." ifadelerini kullandı.