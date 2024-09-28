DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.245,37 0,14%

İran'dan İsrail'e Sert Tepki: Direniş Güçlenecek

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, İsrail'in planlarının başarısız olacağını ve direnişin güçleneceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:44
İran'dan İsrail'e Sert Tepki: Direniş Güçlenecek

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif'den Kritik Açıklama

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü iddialarının ardından İran'dan ilk tepkiler gelmeye başladı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, bu konudaki açıklamalarında, İsrail'in bölgedeki kaotik planlarının başarısız olacağını öngördüğünü belirtti.

Direnişin Güçlenmesi Bekleniyor

Zarif, yaptığı açıklamada, "İsrail'in vahşetine karşı oluşan direnişin bundan sonra daha güçlü bir şekilde devam edeceğini" ifade etti. Ayrıca, İsrail'in bölge ve dünya için bir tehdit olduğunu vurguladı.

Açıklamasında Hasan Nasrallah'a övgülerde bulunan Zarif, Lübnan halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Netanyahu'nun Planları

Zarif, "Kuşkusuz (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu ve yönetiminin kaotik planları, hem bölge hem de dünya ölçeğinde başarısız olacaktır." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
890 Yıllık Cami Kebir'in Kapıları Aslına Uygun Yenilendi
2
3600 Ek Gösterge Talebiyle Gösteri
3
Görme Engelli Yazar Halis Kuralay ve Sultanbeyli Kitap Fuarı Buluşması
4
Sakarya'da Düzensiz Göçmenler Ele Geçirildi
5
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
6
Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
7
Ahu Tuğba Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek