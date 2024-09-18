İran'dan Lübnan Büyükelçisi Emani Hakkında Yalanlama

İran, Büyükelçi Emani İddialarını Yalanladı

İran, çağrı cihazı patlaması sonucu yaralanan Lübnan Büyükelçisi Mücteba Emani'nin gözlerini kaybettiği yönündeki iddiaları sert bir şekilde yalanladı. Ülkenin Beyrut Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Emani'nin sağlık durumunun stabil seyrettiğini ve medyada bu konu hakkında yer alan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Büyükelçinin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Büyükelçi Mücteba Emani'nin eşi Nergis Kadiriyan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, eşinin patlama nedeniyle yalnızca hafif yaralar aldığını duyurmuştu. Ancak sosyal medyada yer alan bazı haberlerde, Emani'nin görme yetisinin kaybolduğu iddiası gündeme gelmişti.

Patlama Olayları ve Sonuçları

Lübnan genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Bu olaylar sonucunda Lübnan Sağlık Bakanlığı, biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 bin 800 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yaralıların 200 kadarı ağır bir durumda bulunuyor.

İsrail Suçlamaları ve Bölgedeki Gerilim

Lübnanlı yetkililer, bu olaydan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail-Lübnan sınırında süren çatışmaların ardında yatan gerilim ise giderek artmakta.