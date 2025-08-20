İran Dışişleri Bakanı Erakçi: ABD ile müzakere olgunluğuna ulaşmadık

Erakçi, Washington'ın tutarlı bir söylem sergilemediğini vurguladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerini IRNA aracılığıyla paylaştı. Erakçi, taraflar arasında etkili görüşme için gerekli olan 'müzakere olgunluğu'na henüz ulaşılamadığını belirtti.

Erakçi, konuyla ilgili olarak, 'ABD ile müzakere, zamanında yapılmalıdır. Her müzakerenin özel bir zamanı vardır ki buna "müzakere olgunluğu" denir ve bu olgunluğa ulaşmadan müzakere yapılamaz. ABD ile etkili bir müzakere yapılabilecek o olgunluk noktasına ulaşmış değiliz.' ifadelerini kullandı.

Bakan, Washington yönetiminin eşit şartlarda müzakere etme niyetinin halen sorgulanabilir olduğunu belirterek, 'Eğer müzakere peşindelerse, askeri alanda elde edemediklerini müzakere masasında benden almaya çalışıyorlar. Buna asla muvaffak olamayacaklar.' dedi.

Erakçi ayrıca, İran'ın halkının haklarını görmezden gelecek hiçbir müzakereye yanaşmayacağını vurgulayarak, 'halkının haklarını görmezden gelecek bir müzakereye asla girmeyeceğiz' ifadesini kullandı.

ABD'den gelen mesajların çelişkili olduğunu da dile getiren Erakçi, 'Bize aracılar üzerinden çelişkili mesajlar ulaşıyor. ABD tarafının röportajlarında ve açıklamalarında da çelişkili ifadeler mevcut.' diye konuştu.

Geçmişte benzer sorunlarla karşılaştıklarına işaret eden Erakçi, 'Temel sorunlarımızdan biri, Amerikalılardan tutarlı bir söylem duymamış olmamızdır. Sürekli ifadeler değişiyor ve gelen mesajlar birbirleriyle çelişiyor. Bazen mesajlar birbirinden farklı oluyor, bazen de mesajlarla yapılan açıklamalar uyuşmuyor. Bence, Amerikan tarafı henüz nihai bir karara varmış değil ve muhtemelen başka konularla meşguller.' değerlendirmesini yaptı.