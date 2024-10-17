İran Dışişleri Bakanı'ndan KİK-AB Bildirisine Tepki

İran Dışişleri Bakanı'ndan Sert Açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında gerçekleştirilen zirve sonrasında yayımlanan ortak bildiride, ülkesine yönelik yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

Avrupa'nın Müdahale Dönemi Bitti

Erakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ortak bildiride kendilerine yöneltilen suçlamaları eleştirerek, "Avrupa'nın bölgemize yönelik kötü niyetli 'böl ve yönet' müdahalesi dönemi çoktan sona erdi." dedi.

Saygılı İşbirliği Vurgusu

İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin AB ile sürdürdüğü görüşmelerde önerdiği saygılı işbirliği yolunun AB tarafından "çatışma arzusuyla karşılandığını" ifade etti.

İşgalci İffaklara Cevap

KİK-AB ortak bildirisinde Körfez'deki adalarda İran'ın "işgalci" olarak nitelendirilmesine de değinen Erakçi, "Üç ada her zaman İran'a aitti ve sonsuza kadar da öyle kalacak." ifadelerini kullandı.

Zirve Sonuçları

Dün Brüksel'de düzenlenen "Barış ve Refah için Stratejik Ortaklık" zirvesinin ardından yayımlanan bildiride, İran'ın balistik füze ve insansız hava araçları programının tehlike oluşturduğu belirtilmiş ve bu programların durdurulması gerektiği vurgulanmıştı.

Toplantıda, İran'ın egemenliğinde bulunan ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de hak iddia ettiği Basra Körfezi'ndeki üç ada üzerinde İran'ın "işgalci" olduğu ifade edilmişti.