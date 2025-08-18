DOLAR
İran Doğu Sınırına 130 Kilometrelik Güvenlik Duvarı İnşa Etti

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Afganistan ve Pakistan sınırında 130 km uzunluğunda güvenlik duvarı inşa edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 16:22
Yerinde incelemeler ve hedefler

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, ülkenin Afganistan ve Pakistan ile sınır olan doğu hattında 130 kilometrelik bir güvenlik duvarı inşa ettiklerini açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA)'ya göre Mumini, ülkenin kuzeydoğu sınırında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Mumini, "Bugün ziyaret ettiğimiz bölüm, İran ordusu tarafından Rezevi Horasan ve Güney Horasan'da (Afganistan sınırı) inşa edilmekte olan sınır duvarıdır. Şu ana kadar yaklaşık 130 kilometrelik duvar inşa edilmiş, 185 kilometrelik altyapı çalışması yapılmıştır." dedi.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Afganistan ve Pakistan'ın yer aldığı ülkenin doğu sınırına yıl sonuna kadar 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edileceğini söylemiş, 103 kilometrelik duvarın inşa edildiğini aktarmıştı.

Tahran yönetimi, Afganistan ve Pakistan sınırında inşa etmekte olduğu 4 metre yüksekliğindeki beton duvarla düzensiz göç ve rejim karşıtı unsurların ülkeye sızmasını engellemeyi hedefliyor.

