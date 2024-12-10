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İran: Esed Rejiminin Düşüşü ile Suriye’de Askeri Varlığımız Kalmadı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Esed rejiminin düşmesinden sonra Suriye’de İran'ın silahlı varlığının kalmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:42
İran: Esed Rejiminin Düşüşü ile Suriye’de Askeri Varlığımız Kalmadı

İran'dan Çarpıcı Açıklama: Suriye'de Askeri Varlık Yok

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Suriye'deki son gelişmelere dair önemli bir açıklamada bulundu. Khabaronline haber sitesine göre, Selami, İran Meclisi'nde gerçekleşen kapalı toplantıda, Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye'de İran'ın herhangi bir silahlı varlığının olmadığını duyurdu.

Askeri Danışmanlar ve Güçler

Selami, Esed rejimi ayakta iken İran'ın askeri danışmanlarının ve güçlerinin Suriye'de aktif olduğunu belirtti, ancak mevcut durumda İran'ın bu ülkede bir askeri varlığının bulunmadığını net bir şekilde vurguladı.

Bölgedeki Askeri Strateji ve Güvenlik Durumu

Toplantıda, ayrıca bölgedeki askeri stratejiler, İsrail'in operasyonlarına karşı İran'ın gerçekleştirdiği müdahaleler ve bölgenin genel güvenlik durumu detaylı bir şekilde değerlendirildi.

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