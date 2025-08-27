DOLAR
İran Hükümeti Kadınlara Motosiklet İzni İçin Çalışıyor

İran hükümeti, kadınlara motosiklet kullanma izni verilmesi için hukuki ve idari adımları başlattı; yetkili Zehra Behruzazer süreci ve toplumsal uzlaşı çabalarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:37
İran Hükümeti Kadınlara Motosiklet İzni İçin Çalışıyor

İran Hükümeti Kadınlara Motosiklet İzni İçin Adım Atıyor

Hükümetin açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruzazer, hükümetin kadınlara motosiklet kullanma izni verilmesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Behruzazer, İran devlet televizyonuna konuştu ve kabine toplantısı sonrası konuya ilişkin bilgi verdi.

Behruzazer, "Kadınların motosiklet kullanması konusu, hükümetin başından beri dikkat ettiği konulardan biriydi ve çeşitli açılardan incelendi." dedi. Konuya ilişkin hukuki istişarelerin de yapıldığını aktaran yetkili, "Sonuç olarak, hükümetin vardığı genel kanaat, bu alanda yeterli yasa ve yönetmeliğe sahip olduğumuz ve bu işi ilerletebileceğimiz yönündedir." ifadelerini kullandı.

"Bu, doğal bir haktır. Pilot ve tır şoförü kadınlarımız var. Tarihimizde kadınların at sürdüğünü ve kadınların toplu taşıma araçlarını kullandığını biliyoruz. Motosiklet de onlara benzer bir araçtır ve toplumda yeni ortaya çıkan bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı dikkate almalı ve bunun için çözüm bulmalıyız." Behruzazer, sorunu ivedilikle çözmek için ilgili kurumlar arasında ilk koordinasyonların yapıldığını belirtti.

Toplumsal uzlaşı ve siyasi adımlar

İran yönetiminin, 2022 yılındaki Mahsa Emini protestoları ile son dönemde artan İsrail-ABD baskıları sonrasında "devlet ve halk uzlaşısı" adına toplumsal baskıları azaltmaya yönelik adımlar attığı gözleniyor.

Bu çerçevede, İran Meclisinde başörtüsü yasağına ilişkin yasa tasarısı askıya alınırken, yaklaşık 14 yıldan bu yana ev hapsinde tutulan muhalif siyasetçi Mehdi Kerrubi 17 Mart'ta ev hapsinden serbest bırakılmıştı.

İran'da muhafazakar kesim "baskıcı" kanunların uygulanmasında ısrar ederken, hükümeti elinde bulunduran reformistler ise halkla bütünleşmeyi bozacak girişimlerden kaçınılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

