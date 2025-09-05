DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,24 -0,26%
ALTIN
4.707,55 -0,36%
BITCOIN
4.633.344,97 -1,77%

İran ile UAEA Viyana'da 'yeni işbirliği modeli'ni görüşecek

İran ile UAEA yetkilileri Viyana'da uzmanlar düzeyinde bir araya gelerek, Meclis'in 26 Haziran'da kabul ettiği yasa kapsamında yeni işbirliği modelini görüşecek.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:22
İran ile UAEA Viyana'da 'yeni işbirliği modeli'ni görüşecek

İran ile UAEA Viyana'da 'yeni işbirliği modeli'ni görüşecek

Uzmanlar düzeyindeki görüşmeler, Meclis'in kabul ettiği yasa çerçevesinde yeni koşulları belirleyecek

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkilileri, Viyana'da uzmanlar düzeyinde bir araya gelerek taraflar arasındaki işbirliğinin yeni çerçevesini tanımlamak için görüşmelere başlayacak.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Rıza Necefi, Tahran heyeti ile UAEA yetkilileri arasında yeni bir görüşme turunun başladığını İran devlet televizyonuna açıkladı.

Necefi, görüşmenin amacını şu sözlerle özetledi: 'Bu görüşmeler, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki 'yeni işbirliği modeli'ni belirleyecek ve uzmanlar düzeyinde gerçekleştirilecek.'

Bu görüşmeler, İran Meclisinin 26 Haziran'da kabul edip Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayladığı yasa çerçevesinde yapılacak. Söz konusu yasa, hükümeti UAEA ile işbirliğini geçici olarak durdurmaya ve denetçilerin girişini yasaklamaya zorluyor; işbirliği, yalnızca İran'ın nükleer hakları tanınıp güvenlik garantileri sağlandığında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla yeniden başlayabilecek şekilde düzenlendi.

Yeni yasa ışığında yürütülecek görüşmelerin, iki taraf arasındaki işbirliğinin hangi koşullar altında devam edeceğini belirlemesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Belediyesi'nden Müjde: Okullar Yeni Yüzüyle Açılıyor
2
Gaziantep İcra İlanı: 36 Dönüm Tarla ve 3+1 Lüks Daire Açık Artırmada
3
KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı
4
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
5
Çanakkale'de 12-16 Yaş Arası Çocuklar Kültür Yolu'nda Anı Dalışı Yaptı
6
Yusuf Tekin: Okullardaki "zorunlu bağış" iddiaları Bakanlık takibinde
7
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire