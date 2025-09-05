İran ile UAEA Viyana'da 'yeni işbirliği modeli'ni görüşecek

Uzmanlar düzeyindeki görüşmeler, Meclis'in kabul ettiği yasa çerçevesinde yeni koşulları belirleyecek

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkilileri, Viyana'da uzmanlar düzeyinde bir araya gelerek taraflar arasındaki işbirliğinin yeni çerçevesini tanımlamak için görüşmelere başlayacak.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Rıza Necefi, Tahran heyeti ile UAEA yetkilileri arasında yeni bir görüşme turunun başladığını İran devlet televizyonuna açıkladı.

Necefi, görüşmenin amacını şu sözlerle özetledi: 'Bu görüşmeler, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki 'yeni işbirliği modeli'ni belirleyecek ve uzmanlar düzeyinde gerçekleştirilecek.'

Bu görüşmeler, İran Meclisinin 26 Haziran'da kabul edip Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayladığı yasa çerçevesinde yapılacak. Söz konusu yasa, hükümeti UAEA ile işbirliğini geçici olarak durdurmaya ve denetçilerin girişini yasaklamaya zorluyor; işbirliği, yalnızca İran'ın nükleer hakları tanınıp güvenlik garantileri sağlandığında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla yeniden başlayabilecek şekilde düzenlendi.

Yeni yasa ışığında yürütülecek görüşmelerin, iki taraf arasındaki işbirliğinin hangi koşullar altında devam edeceğini belirlemesi bekleniyor.