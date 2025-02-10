İran İslam Devrimi'nin 46. Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "İran İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü" resepsiyonu, diplomatik atmosferde önemli bir dönüm noktası oldu. Resepsiyona, Türkiye’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, üst düzey yetkililer ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Bakan Işıkhan'dan Dostluk Mesajları

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Işıkhan, İran'ın milli gününü kutlayarak, dost ve kardeş İran halkını tebrik etti. Türkiye ve İran arasındaki köklü ilişkilerin tarihsel süreç içinde karşılıklı anlayış, saygı ve iyi komşuluk çerçevesinde geliştiğine dikkat çekti.

Işıkhan, iki ülkenin sosyal bağlarının, ticaretinin ve kültürel ilişkilerinin iç içe olduğunu vurgulayarak, ortak değerlerin bu dostluğun temel direkleri olduğunu kaydetti. 1639'da belirlenen ve asırlardır değişmeyen sınırların iki ülkenin dostluğunu simgelediğini ifade etti.

Güçlü ilişkilerin ve sıkı diyalogların bölgede, İslam aleminde ve dünya toplumlarında yarar sağlayacağına dair inancını dile getiren Işıkhan, "Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ve işbirliği mekanizmalarının dostluğun en önemli göstergesi olduğunu" söyledi. 2014'te kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 9. toplantısıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için adımlar atılacağını belirtti.

İşbirliği ve Destek Vurgusu

Işıkhan, başta Filistinliler olmak üzere bölgedeki huzur ve güvenliğe tehdit oluşturan sorunlar karşısında etkin işbirliği ihtiyacının her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurguladı.

Suriyelilerin istikrarı ve güvenliği için tarihsel bir fırsat yakaladığını belirten Işıkhan, "Kardeş Suriye halkına destek vermek hepimizin görevidir" dedi. Ayrıca, ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini hatırlatırken, karşılıklı yatırım ve kültürel alanlarda ilişkilerin güçlenmesinin önemine işaret etti.

İran Büyükelçisi'nin Açıklamaları

Büyükelçi Habibullahzade, Bolu'daki yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaşamını yitirenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi. İki ülke arasındaki müstesna ilişkilerin tarihsel ve kültürel bağlarla güçlendiğini ifade etti.

2025 yılının "İran-Türkiye Kültür Yılı" olarak ilan edilmesiyle iki ülke halkları arasındaki işbirliğinin derinleştirileceğini belirten Habibullahzade, ekonomik ilişkilerin de büyüme eğiliminde olduğunu dile getirdi. Enerji, tarım, ulaşım ve altyapı projelerinde işbirliği yapma potansiyelinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Bölgesel barış ve istikrar açısından İran ve Türkiye'nin alınan ortak kararların önemine değinen Habibullahzade, "İran, Filistin halkını destekleyecek ve adalet için savaşacaktır" şeklinde konuştu.

İran'ın Ankara Büyükelçiliğince "İran İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü" resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade (solda), üst düzey yetkililer, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliğince "İran İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü" resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade (solda), üst düzey yetkililer, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.