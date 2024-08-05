Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Iran-İsrail Gerilimi Üzerine SETA Paneli

SETA'nın düzenlediği panelde İran-İsrail gerilimi ve Hamas leaderi İsmail Heniyye'nin suikasti masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:46
Iran-İsrail Gerilimi Üzerine SETA Paneli

SETA'da İran-İsrail Gerilimi Tartışıldı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) düzenlediği panelde, Orta Doğu'da artan gerginlik ortamı ele alındı. Uzmanlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da maruz kaldığı suikastın ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdiler.

Paneldeki Katılımcılar

Panele Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Muhammed Hüseyin Mercan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tuğçe Ersoy Ceylan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Yetim katıldı.

Uzmanların Görüşleri

Mercan, Tahran'daki suikastın, Tel Aviv'in İran'a karşı sert bir mesaj verdiğini belirtti. “İsrail, 7 Ekim'den bu yana kaybettiği itibarını yeniden kazandı.” dedi. Ayrıca, Tahran yönetiminin 1979'dan beri karşılaştığı en büyük meydan okumayla şimdi yüz yüze olduğu vurgusunu yaptı.

Ceylan, İsrail'in yeniden caydirici bir güç oluşturmak için stratejiler geliştirdiğini ve yaşananların İran’ın zayıflığını gözler önüne serdiğini ifade etti. Ayrıca, ateşkes anlaşmasının Netanyahu'nun siyasi geleceği açısından riskli olabileceğini kaydetti.

Yetim ise, İsrail'in kuzeyde Hizbullah ile yaşadığı gerilimlerin artması ve suikast sonrası oluşan durumu analiz etti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!