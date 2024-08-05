Iran-İsrail Gerilimi Üzerine SETA Paneli

SETA'da İran-İsrail Gerilimi Tartışıldı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) düzenlediği panelde, Orta Doğu'da artan gerginlik ortamı ele alındı. Uzmanlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da maruz kaldığı suikastın ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdiler.

Paneldeki Katılımcılar

Panele Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Muhammed Hüseyin Mercan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tuğçe Ersoy Ceylan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Yetim katıldı.

Uzmanların Görüşleri

Mercan, Tahran'daki suikastın, Tel Aviv'in İran'a karşı sert bir mesaj verdiğini belirtti. “İsrail, 7 Ekim'den bu yana kaybettiği itibarını yeniden kazandı.” dedi. Ayrıca, Tahran yönetiminin 1979'dan beri karşılaştığı en büyük meydan okumayla şimdi yüz yüze olduğu vurgusunu yaptı.

Ceylan, İsrail'in yeniden caydirici bir güç oluşturmak için stratejiler geliştirdiğini ve yaşananların İran’ın zayıflığını gözler önüne serdiğini ifade etti. Ayrıca, ateşkes anlaşmasının Netanyahu'nun siyasi geleceği açısından riskli olabileceğini kaydetti.

Yetim ise, İsrail'in kuzeyde Hizbullah ile yaşadığı gerilimlerin artması ve suikast sonrası oluşan durumu analiz etti.