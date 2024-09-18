İran, İsrail'in Lübnan'daki Saldırılarını Kınadı

İran, İsrail’in Lübnan’daki Saldırılarına Tepki Gösterdi

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, İsrail’in Lübnan'da gerçekleştirdiği telsiz patlatma saldırılarını kınadı. Muhacerani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün yapılan çağrı cihazlarının patlatılması ve bugün Lübnan Hizbullah üyelerinin telsizlerinin hedef alınması, yüzlerce Lübnan vatandaşının ölümü ve yaralanmasına yol açan ciddi bir suçtur." ifadelerini kullandı.

İsrail’in Eylemlerinin Sonuçları

Muhacerani, İsrail’in bu tür eylemlerinin "nefret ve tiksinti" uyandırdığını vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Filistin yanlısı güçlerin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucunda biri çocuk olmak üzere toplamda 12 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2.800 kişi yaralandı. Patlama sırasında İran’ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani’nin de yaralandığı bildirildi.

Çatışmaların Artması ve Gözlemler

Lübnanlı yetkililer, bu saldırılardan İsrail’i sorumlu tutuyor. Ancak Tel Aviv'den konuya dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ülkede, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalarda gerginlik son günlerde artış göstermiştir.