DOLAR
34,06 0%
EURO
38,01 -0,24%
ALTIN
2.832,72 -0,65%
BITCOIN
2.068.369,25 -1,08%

İran, İsrail'in Lübnan'daki Saldırılarını Kınadı

İran Hükümeti, İsrail'in Lübnan'da telefon telsizlerini hedef alan saldırılarına sert bir şekilde yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:21
İran, İsrail'in Lübnan'daki Saldırılarını Kınadı

İran, İsrail’in Lübnan’daki Saldırılarına Tepki Gösterdi

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, İsrail’in Lübnan'da gerçekleştirdiği telsiz patlatma saldırılarını kınadı. Muhacerani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün yapılan çağrı cihazlarının patlatılması ve bugün Lübnan Hizbullah üyelerinin telsizlerinin hedef alınması, yüzlerce Lübnan vatandaşının ölümü ve yaralanmasına yol açan ciddi bir suçtur." ifadelerini kullandı.

İsrail’in Eylemlerinin Sonuçları

Muhacerani, İsrail’in bu tür eylemlerinin "nefret ve tiksinti" uyandırdığını vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Filistin yanlısı güçlerin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucunda biri çocuk olmak üzere toplamda 12 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2.800 kişi yaralandı. Patlama sırasında İran’ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani’nin de yaralandığı bildirildi.

Çatışmaların Artması ve Gözlemler

Lübnanlı yetkililer, bu saldırılardan İsrail’i sorumlu tutuyor. Ancak Tel Aviv'den konuya dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ülkede, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalarda gerginlik son günlerde artış göstermiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
2
Diyarbakır'da Narin'in Şüpheli Ölümüne İlişkin 10 Farklı İddia Gündemde: Narin Amca ve Abiyi Cinsel İlişki Yaşarken Gördü ve...
3
Lübnan'daki Patlama Olayları ve Macar Firmanın Suskunluğu
4
Fed, Politika Faizini Düşürdü
5
Batman'da Kuyumcu Kendini Vurdu, Yakını Yaralandı
6
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi