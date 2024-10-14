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İran, İsrail'in Saldırıları İçin ABD'ye Mesaj Gönderdi

Tahran, ABD'ye İsrail'in sınırlı saldırılarına yanıt olarak durumu kapatacağını iletti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 14:37
İran, İsrail'in Saldırıları İçin ABD'ye Mesaj Gönderdi

İran, ABD'ye Sınırlı Saldırı Mesajı Gönderdi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tahran yönetimi, ABD'ye, İsrail'in olası sınırlı saldırıları durumunda konuyu kapatabileceğine dair bir mesaj iletti.

Çatışma ve Mesajın Arka Planı

İsrail'in Reshet Bet radyosunda yayınlanan habere göre, bu mesaj, Tahran yönetiminin üçüncü bir ülke aracılığıyla gönderildiği iddia ediliyor. Bu bilgilerin adı açıklanmayan kaynaklara dayandığı belirtiliyor.

İsrail, tarihinde ilk kez, 1 Nisan 2023'te Şam'daki İran konsolosluğunu hedef almış; bu olayın ardından İran, İsrail'e füze ve insansız hava araçları ile karşılık vermişti. Ancak ABD'den gelen baskılar doğrultusunda, İsrail'in sert bir yanıt vermediği kaydedildi.

İran'ın Yanıtları ve Gelişmeler

İsrail'in, 19 Nisan'daki küçük çaplı misillemesine karşılık vermeyen İran, son olarak 1 Ekim'de Tel Aviv'e füze saldırısı düzenlemişti. Tel Aviv yönetimi, bu saldırıya karşılık verme niyetini ifade etti.

Gerilimin arttığı bu ortamda, Tahran'ın mesajının ABD nezdinde nasıl bir yankı bulacağı merak konusu.

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