İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail'in Nükleer Belgelerini Yayımladı

İran İstihbarı İsmail Hatib, İsrail'in Nükleer Belgelerini Yayımladı

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, haziran ayında ele geçirildiğini duyurduğu İsrail'in nükleer programına ilişkin bazı gizli bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı.

Hatib'in açıklamaları

Devlet televizyonuna konuşan Hatib, istihbarat birimlerinin elde ettiği bilgiler hakkında bilgi verdi. Hatib, "İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Yayımlanan içerik ve iddialar

Programda, İsrail'in bazı nükleer uzmanları ve tesislerine ilişkin görüntülerin paylaşıldığı belirtildi. Hatib, ele geçirilen dokümanlar arasında 189 nükleer uzman ve askeri yetkiliye ilişkin bilgilerin ve çeşitli projelere ait verilerin bulunduğunu kaydetti. Ayrıca, İsrail'in hassas bölgelerinde çalışan birçok kişinin para karşılığında İran'la iş birliği yaptığı iddia edildi.

Güvenlik kaynaklarının önceki açıklaması

İran güvenlik kaynakları, 7 Haziran'da yaptıkları açıklamada, istihbarat birimlerinin İsrail'e ait nükleer projeler ve tesislere dair binlerce stratejik ve hassas belge ele geçirdiğini ve bu belgelerin güvenli şekilde ülkeye getirildiğini bildirmişti.

Hatib'in açıklamaları ve yayımlanan belgeler, bölgesel güvenlik ve nükleer denetim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İddiaların doğruluğu ve belgelerin kapsamına ilişkin bağımsız teyitler henüz paylaşılmadı.